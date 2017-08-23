В Киеве молодые мошенники организовали фальшивый обменник

В Киеве мошенники обустроили фальшивый обменник. Злоумышленники взялись обменять 10 тыс. долларов США на гривны, но кассир с чужой валютой попытался убежать на улицу. Помогал ему в этом молодой человек, который караулил на улице.

Сотрудники управления уголовного розыска столицы работали над раскрытием мошенничеств с незаконным завладением денежными средствами. В ходе проведения операции "Мигрант" полицейские получили оперативную информацию о группе лиц, подозреваемых в сомнительных валютных сделках.

Старший оперуполномоченный управления уголовного розыска полиции Киева Сергей Руденко рассказал: "Некоторое время мы наблюдали за ними: мужчины арендовали квадратные метры в торговом центре в Дарницком районе столицы, обустроили там помещения с дополнительным незаметным выходом, но еще не начинали работу".

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Вчера около 15:00 компания "ожила": появилась вывеска "Обмен валют" и график работы, копии лицензий и свидетельств о регистрации, несколько рекламных щитов рядом с помещением, кассир занял свое место. Минут через двадцать пришел и первый клиент – 30-летняя киевлянка. Женщина зашла в закрытое помещение и передала в окошко сотруднику обменника 10 тыс. долларов США. Тот перечислил деньгии якобы отправился за гривнами. За несколько минут тишины киевлянка занервничала, но в это время в офис зашли правоохранители и привели кассира: мошенник с долларами в сумке попытался убежать, но его остановили у выхода из торгового центра. Кроме того, оперативники задержали его сообщника – молодого человека, который наблюдал за ситуацией на улице.

Следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции задокументировала правонарушение.

Среди изъятых вещественных доказательств – доллары США, устройство для проверки денег в ультрафиолете, устройство для проверки и подсчета денежных средств, принтер-сканер, монитор, компьютерная мышка, клавиатура и ксерокопии документов банковского учреждения. Кроме этих вещей, которые клиент мог разглядеть через прикрытое жалюзи окошко, в помещении больше ничего не было.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований, а затем начали уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что нашла информацию об обменном пункте на одном из сайтов, курс обмена валюты был очень выгодным, женщина позвонила и договорилась о встрече. Она должна была обменять 80 тыс. долларов США, но взяла с собой только 10 тыс. Работники офиса даже не назвали клиентке точный адрес, а "показывали" ей дорогу в разговорах по телефону.

Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Установлено, что в роли кассира был 24-летний киевлянин, которого ранее правоохранители неоднократно задерживали за хулиганство и мошенничество. На улице караулил и помогал сообщнику с телефонными звонками 26-летний житель столицы.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.