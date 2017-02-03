В Киеве мошенник организовал псевдообменник, чтобы похитить 60 тысяч долларов (фото)

Сегодня, 15:12

Мужчину удалось задержать через несколько минут после преступления

 


Мошенник обустроил фальшивую обменку. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мошенник обустроил фальшивую обменку. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мошенник обустроил фальшивую обменку. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мошенник обустроил фальшивую обменку. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мужчина обратился в пункт обмена, который оказался фиктивным. Оперативники получили информацию о преступлении, совершенном на проспекте Победы.

Злоумышленник действовал по уже известной схеме: заранее арендовал киоск, обустроил его под видом обменника и разместил в интернете объявление об обмене валют по выгодному курсу. Почти сразу ему позвонил потенциальный клиент, и они договорились о встрече.

Киевлянин планировал обменять 60 тыс. долларов США, но оператор буквально выхватил из его рук деньги и выбежал через запасные двери. Пострадавший сразу позвонил в полицию и предоставил описание злоумышленника. Соответствующая информация была немедленно передана уголовному розыску, а уже через несколько минут грабителя задержали.

Задержанный – 25-летний житель Черкасской области, место его проживания в столице сейчас устанавливается. Ранее он не имел проблем с законом.

Следственным отделом сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проверяют информацию о причастности других лиц к этому преступлению.

Напомним, в Киеве активизировались мошенники по обмену валют. Злоумышленники арендуют офис, оформляют его, как пункт обмена валют, дают объявления и ждут клиента с большой суммой. Впоследствии исчезают с деньгами через другие двери – помещение оказывается проходным.
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Источник:

"Сегодня"

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