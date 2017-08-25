В Киеве Московский мост остановился в пробке из-за ДТП

Mercedes улетел в отбойник, обошлось без пострадавших

В Киеве на Московском мосту в направлении Оболони произошло ДТП.

Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, машина вылетела с дороги в отбойник и отскочила обратно. Авто серьезно повреждено. Чудом обошлось без пострадавших.

На мосту возникла большая пробка в сторону правого берега.

Затор на Московском мосту. Скриншот с сайта google.com.ua/maps

Напомним, в Киеве авто насмерть сбило пешехода-нарушителя. Женщина пыталась перебежать дорогу, однако добежала лишь до крайнего правого ряда.