В Киеве Московский мост остановился в пробке из-за ДТП

Сегодня, 11:46

Mercedes улетел в отбойник, обошлось без пострадавших

 

В Киеве на Московском мосту в направлении Оболони произошло ДТП.

Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, машина вылетела с дороги в отбойник и отскочила обратно. Авто серьезно повреждено. Чудом обошлось без пострадавших.

На мосту возникла большая пробка в сторону правого берега.

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Затор на Московском мосту. Скриншот с сайта google.com.ua/maps

Напомним, в Киеве авто насмерть сбило пешехода-нарушителя. Женщина пыталась перебежать дорогу, однако добежала лишь до крайнего правого ряда.
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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