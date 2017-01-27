В Киеве муж и жена обворовывали квартиры (фото)

Сегодня, 11:43

Мужчина взламывал замки, а женщина ждала его у подъезда

 

В Киеве полиция задержала супругов-домушников неподалеку от обворованной квартиры.

Мужчина проник в помещение, взломав замок входной двери, а женщина в это время была на улице.

Работники оперативно-поискового отдела уголовного розыска в доме на ул. Петра Запорожца обратили внимание на подозрительных людей: женщина осталась ждать возле первого подъезда, мужчина зашел в четвертый, через несколько минут вышел, посмотрел вокруг и зашел снова. Еще через десять минут мужчина вышел на улицу и направился к женщине. Полицейские заглянули в парадное – на первом этаже входная дверь квартиры была со сломанными замками. Правоохранители сразу остановили его, а затем и его сообщницу.

У злоумышленника из кармана брюк изъяли ювелирные украшения, из-под куртки – ноутбук. Также у него был набор инструментов: отвертки, ключи, отмычки...

pm652image007

Фото:kyiv.npu.gov.ua

Следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции задокументировала правонарушения. Впоследствии, во время опознания изъятого, 28-летний хозяин квартиры узнал собственное имущество: ювелирные изделия и компьютерную технику.

40-летнего мужчину – гражданина другого государства – задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос о его аресте. Его 35-летнюю жену-киевлянку, которая рассказала, что не знала, чем он занимается, отпустили под личное обязательство.

Ранее иностранец привлекался к уголовной ответственности в Подольском районе Киева за квартирную кражу, незаконное лишение свободы и вымогательство.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований, а затем начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание от трех до шести лет лишения свободы.
квартиры, женщина, домушники, мужчина, иностранец, квартирные воры, муж и жена
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве домушник с наркоманским прошлым обчистил квартиру

17 Января, 09:54

Парня с чужим ноутбуком остановили полицейские на улице  

Происшествия

В Киеве под жилым домом задержали двух мужчин с "набором домушников"

16 Января, 08:56

Мужчины ранее привлекались за грабежи, кражи и хранение наркотиков  

Происшествия

В Киеве на горячем поймали домушника из Николаева

1 Декабря 2016, 13:46

В карманах куртки у мужчины были отмычки  

Происшествия

В Киеве домушники-иностранцы обчистили квартиру на Строителей

23 Ноября 2016, 14:25

Молодые мужчины делали вид, что не понимают полицейских  

Происшествия

Полиция ищет грабителей. Фото: reporter-tv.net

В Киеве обокрали квартиру судьи, пропали ювелирные изделия и $14 тыс.

7 Ноября 2016, 23:04

Полиция занимается поиском преступников

Происшествия

Подозреваемых задержали. Фото: patrol.police.gov.ua

В Киеве полицейские задержали пятерых домушников

4 Ноября 2016, 13:00

Автомобиль задержанных эвакуировали на штрафстоянку  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования