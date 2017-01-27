В Киеве муж и жена обворовывали квартиры (фото)

Мужчина взламывал замки, а женщина ждала его у подъезда

В Киеве полиция задержала супругов-домушников неподалеку от обворованной квартиры.

Мужчина проник в помещение, взломав замок входной двери, а женщина в это время была на улице.

Работники оперативно-поискового отдела уголовного розыска в доме на ул. Петра Запорожца обратили внимание на подозрительных людей: женщина осталась ждать возле первого подъезда, мужчина зашел в четвертый, через несколько минут вышел, посмотрел вокруг и зашел снова. Еще через десять минут мужчина вышел на улицу и направился к женщине. Полицейские заглянули в парадное – на первом этаже входная дверь квартиры была со сломанными замками. Правоохранители сразу остановили его, а затем и его сообщницу.

У злоумышленника из кармана брюк изъяли ювелирные украшения, из-под куртки – ноутбук. Также у него был набор инструментов: отвертки, ключи, отмычки...

Фото:kyiv.npu.gov.ua

Следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции задокументировала правонарушения. Впоследствии, во время опознания изъятого, 28-летний хозяин квартиры узнал собственное имущество: ювелирные изделия и компьютерную технику.

40-летнего мужчину – гражданина другого государства – задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос о его аресте. Его 35-летнюю жену-киевлянку, которая рассказала, что не знала, чем он занимается, отпустили под личное обязательство.

Ранее иностранец привлекался к уголовной ответственности в Подольском районе Киева за квартирную кражу, незаконное лишение свободы и вымогательство.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований, а затем начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание от трех до шести лет лишения свободы.