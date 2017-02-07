В Киеве мужчина едва не сгорел в подвале

Сегодня, 12:12

Бездомный неосторожно обращался с огнем

 

Пожарные спасли мужчину из горящего подвала. Фото: facebook.com/MNSKyiv
Пожарные спасли мужчину из горящего подвала. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве спасатели потушили возгорание в подвале и спасли бездомного.

6 февраля в 20:59 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме по ул. Декабристов, 8.

Как оказалось, в подвальном помещении горел мусор на площади 5 кв. м. В 21:24 пожар был ликвидирован.

Во время тушения пожара огнеборцы спасли 56-летнего мужчину без постоянного места жительства. Бойцы вывели спасенного на свежий воздух и передали работникам медицинской службы.

Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем пострадавшего, однако окончательную причину установит следствие.

Напомним, поздно вечером 5 февраля в Киеве во время пожара спасли пожилого мужчину.
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Источник:

"Сегодня"

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