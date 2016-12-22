В Киеве мужчина грабил курьеров пиццерий

Злоумышленника посадили в тюрьму на 7 с половиной лет

В Киеве мужчина систематически грабил курьеров пиццерий. Злоумышленник вместе с сообщниками заказывали продукты, а когда представитель доставлял товар – нападали на него и забирали деньги и все ценные вещи. Следствием доказана причастность злоумышленника к шести преступлениям.

В начале июля в полицию Соломенского района поступило сообщение об ограблении курьера одной из пиццерий. Пострадавший сообщил, что поднялся на пятый этаж дома, где на него напали двое мужчин: один из них схватил его за шею, а другой в это время отобрал заказ, телефон и деньги. Впоследствии в течение месяца правоохранители получили еще пять аналогичных сообщений.

В зависимости от обстоятельств совершения правонарушений следователи квалифицировали действия злоумышленников как грабеж или разбойное нападение (угрожали ножом) – ст. 186 и ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след нападавшего, а затем задержали его. Им оказался местный житель, который в прошлом три года провел в тюрьме за совершение кражи (освободился в 2013 году).

В содеянном мужчина сознался. Материалы по его сообщникам выделены в отдельные уголовные производства. Сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет более 25 тыс. гривен.

Соломенский районный суд признал киевлянина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 с. 186 (Грабеж) и ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества.