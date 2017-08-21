В Киеве мужчина из ревности до смерти избил сожительницу

Задержанный ранее был судим за кражу, освободился из тюрьмы в 2015 году

В Киеве мужчина из-за ревности избил свою сожительницу и надругался над ней. Через сутки от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в больнице.

Около 5:40 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от местных жителей о том, что на улице Новоукраинской лежит женщина в крови.

Правоохранители сообщили об этом врачам и выехали по вызову.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, опросила возможных свидетелей и очевидцев, изъяла вещественные доказательства. Потерпевшую, которая была без сознания, госпитализировали.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 ("Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений") Уголовного кодекса Украины.

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Впоследствии полицейские установили, что потерпевшая – 49-летняя уроженка Кировоградской области, в столице не имела постоянного места проживания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители узнали, что накануне вечером женщина употребляла алкогольные напитки со своим сожителем – тоже лицом без определенного места жительства, 29-летним уроженцем другого государства. По предварительной информации, мужчина приревновал свою подругу, избил и надругался над ней. Избитую женщину в крови и без сознания оставил на улице.

Сначала мужчина рассказывал, что после употребления алкоголя ничего не помнит, но признался в содеянном под давлением доказательств. Его задержали, правоохранители проводят следственные действия.

За жизнь потерпевшей, у которой были множественные травмы, врачи боролись более суток, но женщина умерла. В связи с этим следователи внесли изменения в квалификацию события: уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что задержанный ранее был судим за кражу, освободился из мест лишения свободы в 2015 году. Сейчас ему грозит до десяти лет заключения.

Напомним, в Обухове под Киевом из-за ревности мужчина выстрелил несколько раз в стены из карабина и избил отца своей жены, после чего уехал в неизвестном направлении. На месте происшествия полицейские выяснили, что конфликт возник из-за ревности контуженного военного из зоны боевых действий, который лечился в госпитале, к своей жене. Несколько недель назад его комиссовали по состоянию здоровья.