В Киеве мужчина избил ногами девушку в ночном клубе – соцсети (видео)

В Киеве мужчина ногами избил девушку, которая попросила его выйти из женского туалета. Об этом сама пострадавшая Настя Кошман сообщила в Facebook.

По информации девушки, Сергей Цымбал зашел в женский туалет в клубе. "Произошло это в клубе. Он зашел в женскую уборную. Я сказала ему, что это дамская комната, мужская рядом, он, мягко говоря, не захотел выходить. Начал кричать, что раз девушки ходят в их туалет, то и ему можно сюда... Обменялись "любезностями"... Далее он просто схватил меня за волосы и начал бить. Моя подружка стала между ним и мной, за что получила также по голове! Бросил ее и вернулся ко мне... Продолжил бить", – написала она.

Сергей Цымбал, фото из соцсетей

"На фото Цымбал Сергей Анатольевич, 1974 года рождения. Этот человек не адекватен! Вчера он жестоко меня избил. Бил ногами, пока я лежала на полу! Не хочу, чтобы подобное случилось с кем-то! Следователь сказал, что это уже не первый случай, он регулярно бьет незнакомых девушек", – сообщила Настя Кошман.

После поста Насти Кошман оказалось, что мужчина "знаменит" своей агрессивностью.

"Ооооооооо!!!! Это тот, кто меня в эту пятницу послал на ..й, потому что я села на стульчик и не знала, что он его. Я даже сфотографировала этого типа. Я была возмущена, что мужчина может настолько жестоко обидеть женщину, за то, что она не Ванга и не предвидела, что стульчик его(", – написала Алина Постникова.

Фото: facebook.com/alina.yolka

В то же время знакомая Сергея Цымбала не верит в то, что он мог избить девушек. "Прочитав этот пост, я сразу не поверила в это. Во-первых, потому что знаю этого человека не один год. Сергей Анатольевич прекрасный, добрый человек, он не мог просто напасть на девушку и бить ее. Я даже не представляю, как нужно вывести из себя этого человека, чтобы он поднял руку. Если вам это удалось, то сами виноваты, и не делайте из себя жертву. Во-вторых, если его не забрала полиция, это значит, что у них не было оснований на это. Если бы там что-то было серьезное, его бы не отпустили, это логично. В-третьих, вы как журналист, сбросили бы фото с вашими так называемыми побоями, и чеками с лекарствами, которые пошли на вас, но этого нет", – пишет Анна Миньковская.

Сейчас Настя Кошман находится в больнице скорой помощи, ей поставили диагноз "сотрясение головного мозга", ей колют обезболивающие, анальгетики и антибиотики. На руках и ногах у нее заметные синяки, также она жалуется на болезненные шишки на голове.