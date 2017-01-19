В Киеве мужчина напал с газовым баллончиком на продавца электронных сигарет

В Киеве вечером, неподалеку от автозаправки произошла драка между тремя мужчинами. Очевидцы вызвали полицию, сообщив, что лицо одного из них в крови, сообщает ГУ НП столицы.

По приезду правоохранители выяснили: потерпевший договорился о встрече с потенциальным "покупателем" двух электронных сигарет. Однако клиент даже не думал платить, а положил товар в свою сумку, вытащил газовый баллончик и брызнул пострадавшему в лицо.

Все это произошло на глазах свидетеля, который догнал парня, чтобы забрать у него сумку с похищенными вещами, поэтому и началась драка.

Задержанного доставили в Деснянское управление полиции для проведения следственных действий.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины, наказанием за которое предусмотрено от трех до семи лет заключения.