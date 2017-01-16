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В Киеве мужчина обчистил съемную квартиру http://www.segodnya.ua/img/article/7885/59_main.1484560853.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/59_tn.1484560853.jpg Происшествия Вор вынес все ценное из снятого на сутки жилья

В Киеве мужчина обчистил съемную квартиру

Сегодня, 11:58

Вор вынес все ценное из снятого на сутки жилья

Полиция ищет подельника мошенника
Полиция ищет подельника мошенника. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве мошенник снял на сутки квартиру и вынес из нее всю технику. Злоумышленнику хватило нескольких часов, чтобы с помощью сообщника "очистить" помещение и сдать похищенное в ломбард, сообщилив ГУ НП столицы.

Владелец квартиры рассказал, что сдал квартиру посуточно незнакомцу по объявлению в интернете. Никаких договоров с "квартирантом" он не подписывал, арендодатель лишь проверил паспорт мужчины. Когда хозяин в указанное время пришел в квартиру, то обнаружил отсутствие холодильника, телевизора, стиральной машины и микроволновой печи.

Задержать правонарушителя полицейским помог пострадавший, который выманил мошенника на встречу. "Квартирантом" оказался 27-летний уроженец Черниговской области. Правонарушитель признался, что совершить кражу ему помог знакомый. И вещи в ломбард сданы также по паспорту товарища. Сейчас его разыскивают.

Злоумышленник рассказал, что после того, как арендовал квартиру, он заказал автомобиль "Газель", чтобы перевезти вещи. При этом с водителем рассчитался украденным холодильником.

У задержанного во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили паспорт с явными признаками подделки.

По данному факту следственным отделом начато два уголовных производства: по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет тюремного заключения.

Полиция проверяет причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений. Его сообщника ищут.
вор, мошенник, полиция, подделка документов
Источник:

"Сегодня"

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