В Киеве мужчина обчистил съемную квартиру

Вор вынес все ценное из снятого на сутки жилья

В Киеве мошенник снял на сутки квартиру и вынес из нее всю технику. Злоумышленнику хватило нескольких часов, чтобы с помощью сообщника "очистить" помещение и сдать похищенное в ломбард, сообщилив ГУ НП столицы.

Владелец квартиры рассказал, что сдал квартиру посуточно незнакомцу по объявлению в интернете. Никаких договоров с "квартирантом" он не подписывал, арендодатель лишь проверил паспорт мужчины. Когда хозяин в указанное время пришел в квартиру, то обнаружил отсутствие холодильника, телевизора, стиральной машины и микроволновой печи.

Задержать правонарушителя полицейским помог пострадавший, который выманил мошенника на встречу. "Квартирантом" оказался 27-летний уроженец Черниговской области. Правонарушитель признался, что совершить кражу ему помог знакомый. И вещи в ломбард сданы также по паспорту товарища. Сейчас его разыскивают.

Злоумышленник рассказал, что после того, как арендовал квартиру, он заказал автомобиль "Газель", чтобы перевезти вещи. При этом с водителем рассчитался украденным холодильником.

У задержанного во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили паспорт с явными признаками подделки.

По данному факту следственным отделом начато два уголовных производства: по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет тюремного заключения.

Полиция проверяет причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений. Его сообщника ищут.