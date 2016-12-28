В Киеве мужчина обокрал приятеля-иностранца

В Святошинское управление полиции правоохранители доставили местного жителя. Киевлянин совершил кражу в квартире на улице Булгакова, рассказали в ГУ НП Киева.

Пострадавший – 30-летний гражданин другого государства, заметил нетбук и личные вещи в рюкзаке приятеля и вызвал сразу же полицию. Парня задержали на горячем, когда он пытался покинуть помещение знакомого с похищенным имуществом.

По данному факту следователи районного управления начали уголовное производство по ч. 1 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.