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В Киеве мужчина обокрал приятеля-иностранца http://www.segodnya.ua/img/article/7837/97_main.1482910959.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/97_tn.1482910959.jpg Происшествия Похищенные вещи владелец заметил в рюкзаке незадачливого вора

В Киеве мужчина обокрал приятеля-иностранца

Сегодня, 09:40

Похищенные вещи владелец заметил в рюкзаке незадачливого вора

В Киеве мужчина обокрал приятеля-иностранца

В Святошинское управление полиции правоохранители доставили местного жителя. Киевлянин совершил кражу в квартире на улице Булгакова, рассказали в ГУ НП Киева.

Пострадавший – 30-летний гражданин другого государства, заметил нетбук и личные вещи в рюкзаке приятеля и вызвал сразу же полицию. Парня задержали на горячем, когда он пытался покинуть помещение знакомого с похищенным имуществом.

По данному факту следователи районного управления начали уголовное производство по ч. 1 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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