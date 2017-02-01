В Киеве мужчина обокрал знакомую, придя к ней в гости

Сегодня, 10:06

Женщина проснулась и обнаружила пропажу дорогих вещей на 23 тыс. гривен

Женщина обнаружила отсутствие в квартире компьютера, мобильного телефона и золота. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Женщина обнаружила отсутствие в квартире компьютера, мобильного телефона и золота. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мужчина похитил из квартиры знакомой украшения и технику.

С потерпевшей мужчина познакомился месяц назад. Общались они больше по телефону. Женщина решила пригласить знакомого к себе, а потом обнаружила пропажу дорогих вещей на 23 тыс. гривен.

Потерпевшая обратилась с сообщением о краже из ее дома. Несколько недель назад на улице она познакомилась с 40-летним мужчиной. Они обменялись номерами телефонов, а через некоторое время женщина предложила новому знакомому встретиться у нее дома.

Дома потерпевшая показала злоумышленнику свои золотые украшения. Через некоторое время женщина заснула, а когда проснулась, обнаружила отсутствие в квартире компьютера, мобильного телефона и золота.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. По результатам следствия возможна дополнительная квалификация этого события.
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Источник:

"Сегодня"

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