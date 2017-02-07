В Киеве мужчина ограбил девушку и закопал ее деньги в сугроб

Сегодня, 10:34

Патрульные задержали бандита через полчаса после ограбления

 

Грабителя задержали в течение получаса
Грабителя задержали в течение получаса. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киеве патрульные нашли в лесополосе мужчину, который может быть причастным к ограблению. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Поздним вечером 6 февраля 19-летняя женщина сообщила службе 102, что на нее напал неизвестный мужчина и отобрал ее рюкзак с деньгами и паспортом.

aaa11

Фото: patrol.police.gov.ua

Через полчаса патрульные полицейские заметили и остановили похожего по описанию мужчину в лесополосе на улице Генерала Матыкина. После этого, совместно с кинологами, инспекторы обнаружили деньги и паспорт, которые лежали глубоко под снегом. Девушка узнала в найденных вещах свою собственность.

33-летнего мужчину доставили в Голосеевское отделение полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств события следователями.

Напомним, на днях в Киеве молодой грабитель решил вернуть владелице телефон за вознаграждение. 23-летний уроженец Винницкой области вырвал из рук киевлянки мобильный телефон и скрылся. Потерпевшая немедленно обратилась в полицию и предоставила приметы обидчика, которые смогла запомнить. Также девушка добавила, что ее телефон все время был включен, а на номер родственницы пришло смс-сообщение с предложением вернуть гаджет за вознаграждение.
ограбление, грабитель, мужчина, девушка, сугроб, рюкзак, патрульные, закопал
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Грабитель пытался спрятаться под машиной. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве грабитель предложил жертве выкупить отобранный телефон

Вчера, 18:01

Полицейские задержали преступника, который пытался спрятаться под авто  

Происшествия

Мужчина находится под стражей. Свою вину он не признает. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мужчина за один день избил пенсионерку и ограбил трех человек

Вчера, 15:51

В суде разбойник раздевался, ругался и обвинял всех в заговоре против него  

Происшествия

Парень пригрозил ребенку ножом. Фото: Андрей Крищенко

В Киеве задержали грабителя 10-летнего мальчика

2 Февраля, 16:26

19-летний парень зашел в подъезд жилого дома, пригрозил ножом и отобрал телефон у ребенка  

Происшествия

В Киеве посреди улицы грабитель напал на женщину, которая шла на работу

1 Февраля, 10:38

Прохожие помогли догнать злоумышленника, затем его задержали правоохранители  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования