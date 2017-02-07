В Киеве мужчина ограбил девушку и закопал ее деньги в сугроб

В Киеве патрульные нашли в лесополосе мужчину, который может быть причастным к ограблению. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Поздним вечером 6 февраля 19-летняя женщина сообщила службе 102, что на нее напал неизвестный мужчина и отобрал ее рюкзак с деньгами и паспортом.

Фото: patrol.police.gov.ua

Через полчаса патрульные полицейские заметили и остановили похожего по описанию мужчину в лесополосе на улице Генерала Матыкина. После этого, совместно с кинологами, инспекторы обнаружили деньги и паспорт, которые лежали глубоко под снегом. Девушка узнала в найденных вещах свою собственность.

33-летнего мужчину доставили в Голосеевское отделение полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств события следователями.

Напомним, на днях в Киеве молодой грабитель решил вернуть владелице телефон за вознаграждение. 23-летний уроженец Винницкой области вырвал из рук киевлянки мобильный телефон и скрылся. Потерпевшая немедленно обратилась в полицию и предоставила приметы обидчика, которые смогла запомнить. Также девушка добавила, что ее телефон все время был включен, а на номер родственницы пришло смс-сообщение с предложением вернуть гаджет за вознаграждение.