В Киеве мужчина погиб из-за курения в квартире

В Киеве во время пожара в жилом доме погиб человек.

12 января в 08:44 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Турчина, 12-В.

На место происшествия сразу выехали спасатели. Как оказалось, пожар возник в комнате, и горение сопровождалось интенсивным задымлением.

Фото: facebook.com/MNSKyiv

Уже в 9:17 возгорание было локализовано и предупреждено дальнейшее распространение пламени. В 9:47 пожар был ликвидирован. В результате возгорания повреждены диван, мебель и оконные рамы, частично повреждены личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры.

В коридоре квартиры было обнаружено тело жителя квартиры 1953 года рождения.

На месте пожара было задействовано пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 21 человек личного состава.

По предварительным данным, вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении погибшего, однако окончательную причину установит следствие.