В Киеве мужчина разбился насмерть после падения с 13-го этажа

Трагедия произошла сегодня рано утром на Леся Курбаса

Сегодня в Киеве на улице Леся Курбаса произошло ЧП.

Из окна 13-го этажа выпал мужчина.

Как рассказал "Сегодня" очевидец события, местный житель Виктор Т., трагедия произошла сегодня рано утром. Мужчина на вид около 35-40 лет погиб на месте.

Семью, в которой проживал погибший, характеризуют положительно, пишет infokava.com. Мать погибшего работает в типографии, отец умер восемь лет назад. Причина чрезвычайного происшествия пока неизвестна: ее устанавливают правоохранители. Открыто уголовное производство.

Напомним, в июле в Киеве пациент больницы выпал из окна пятого этажа и разбился насмерть. Сосед пострадавшего рассказал, что тот вел себя адекватно, поужинал, потом открыл окно.