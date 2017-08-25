В Киеве мужчина разбился насмерть после падения с 13-го этажа

Сегодня, 16:56

Трагедия произошла сегодня рано утром на Леся Курбаса

Мужчина погиб на месте
Мужчина погиб на месте. Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Сегодня в Киеве на улице Леся Курбаса произошло ЧП.

Из окна 13-го этажа выпал мужчина.

Как рассказал "Сегодня" очевидец события, местный житель Виктор Т., трагедия произошла сегодня рано утром. Мужчина на вид около 35-40 лет погиб на месте.

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Семью, в которой проживал погибший, характеризуют положительно, пишет infokava.com. Мать погибшего работает в типографии, отец умер восемь лет назад. Причина чрезвычайного происшествия пока неизвестна: ее устанавливают правоохранители. Открыто уголовное производство.

Напомним, в июле в Киеве пациент больницы выпал из окна пятого этажа и разбился насмерть. Сосед пострадавшего рассказал, что тот вел себя адекватно, поужинал, потом открыл окно.
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Автор:

Ольга Мулько

Источник:

"Сегодня"

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