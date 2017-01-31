В Киеве мужчина с ножом ограбил 10-летнего ребенка

Сегодня, 16:55

У школьника отобрали мобильный телефон

 

Полиция ищет грабителя
Полиция ищет грабителя. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киеве на улице Котельникова,7 неизвестный напал на 10-летнего ребенка.

Мужчина около 28-30 лет, ростом около 165-170 см подставил нож к горлу ребенка и отобрал телефон LG.

Напомним, несколько дней назад под Киевом псевдополицейский ограбил дедушку на костылях. Он прикинулся правоохранителем, остановил пенсионера за якобы нарушение правил дорожного движения, и потребовал у него около 10 тысяч гривен за "непривлечение к ответственности". Получив отказ, молодой человек ограбил старика. В это время по улице шел неравнодушный прохожий, который напугал нападающего, после чего он убежал.
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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