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В Киеве мужчина убил знакомую бутылкой из-под водки (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7896/74_main.1484812571.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/74_tn.1484812571.jpg Происшествия Тело женщины в луже крови обнаружил сосед  

В Киеве мужчина убил знакомую бутылкой из-под водки (фото,видео)

Сегодня, 09:55

Тело женщины в луже крови обнаружил сосед

 

 


В Киеве произошло жуткое убийство. Тело 47-летней женщины в квартире в луже крови обнаружил сосед, который сообщил о трагедии отцу погибшей.

Вчера около 14:00 в Шевченковское управление полиции от врача поступило сообщение о том, что в квартире на улице Вавиловых владелицу квартиры обнаружили мертвой.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что сосед заметил открытую дверь в квартиру. Когда мужчина зашел, увидел женщину в луже крови. Поскольку у мужчины был номер ее отца, сразу позвонил ему и сообщил о том, что произошло. Врачей и полицию вызвал именно отец потерпевшей, когда прибыл на место происшествия.

На теле женщины судмедэксперт обнаружил многочисленные синяки, вероятной причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Установлено, что женщина жила одна. С места происшествия изъяли окурки, разбитую бутылку из-под водки и другие вещественные доказательства.

В ходе проведения следственных действий сотрудники уголовного розыска за совершение убийства задержали 58-летнего местного жителя. Преступник ранее не был судим и имеет проблемы с психическим здоровьем. По его словам, он был знаком с потерпевшей с мая 2016 года, время от времени они встречались для распития спиртных напитков.

Предварительно установлено, что во время застолья у них возник конфликт, после чего мужчина ударил потерпевшую по голове бутылкой, а потом разбил об нее вазу. От полученных ударов женщина умерла.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по факту умышленного убийства – ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. За совершение преступления ему грозит до 15-ти лет заключения.

Напомним, несколько дней назад под Киевом мужчина во время попойки убил собственного отца.
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Источник:

"Сегодня"

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