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В Киеве мужчина в маскарадной шляпе с дождиком ограбил магазин одежды (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7838/13_main.1482913753.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/13_tn.1482913753.jpg Происшествия Злоумышленник забрал два спортивных свитера  

В Киеве мужчина в маскарадной шляпе с дождиком ограбил магазин одежды (фото,видео)

Сегодня, 10:26

Злоумышленник забрал два спортивных свитера

 


Видео: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мужчина напал на магазин одежды. Угрожая продавщице ножом, злоумышленник похитил два свитера и скрылся в неизвестном направлении.

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что в магазине одежды мужчина с ножом напал на реализатора и забрал товар. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули полиции и следственно-оперативная группа.

Заявительница рассказала, что в момент ограбления кроме нее в помещении никого не было. Злоумышленник пригрозил кухонным ножом и забрал с прилавка два спортивных свитера.

По словам девушки-продавца, мужчина был с признаками сильного алкогольного опьянения, а на голове у него была маскарадная шляпа, украшенная белым дождиком.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюремного заключения.

Совершив ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что подозреваемый сбежал из столицы и скрывается в городе Новоград-Волынский.

С помощью коллег из Житомирской области, работники сектора уголовного розыска 1-го отдела Оболонского управления полиции задержали злоумышленника на центральной улице города.

Им оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который неоднократно отбывал наказание за имущественные преступления.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что планировал завладеть деньгами из кассы и мобильным телефоном продавца, но испугался того, что женщина нажала тревожную кнопку и стала звать на помощь.

Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления. Он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Источник:

"Сегодня"

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