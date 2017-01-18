Под Киевом мужчина во время попойки убил собственного отца

После убийства молодой человек продолжил употреблять алкоголь и пытался убрать следы борьбы и смыть следы крови

Оперативники Васильковской полиции задержали молодого человека, который во время совместного распития спиртных напитков убил родного отца.

16 января в дежурную часть Васильковского отдела полиции поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи о том, что в с. Здоровка в доме обнаружено тело владельца с признаками насильственной смерти.

Оперативники установили, что 66-летний хозяин распивал спиртные напитки со своим 29-летним сыном. Между мужчинами произошел конфликт, он перерос в драку, во время которой сын нанес отцу телесные повреждения, несовместимые с жизнью. После совершенного убийства парень продолжил употреблять алкоголь и пытался убрать следы борьбы и смыть следы крови.

Мужчина признал свою вину. Сейчас он задержан согласно ст.208 УПК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту следственным отделом Васильковской полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в Киеве возле дома по улице Декабристов, 3-Б произошло убийство. Посреди ночи жители услышали ссору в доме между девушкой и парнем. Люди вызвали полицию, чтобы их успокоить. Патрульные успокоили пару и уехали. А утром прохожие в пешеходной зоне обнаружили труп девушки.