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Под Киевом мужчина во время попойки убил собственного отца http://www.segodnya.ua/img/article/7895/0_main.1484751023.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/0_tn.1484751023.jpg Происшествия После убийства молодой человек продолжил употреблять алкоголь и пытался убрать следы борьбы и смыть следы крови  

Под Киевом мужчина во время попойки убил собственного отца

Сегодня, 16:49

После убийства молодой человек продолжил употреблять алкоголь и пытался убрать следы борьбы и смыть следы крови

 

Убийцу задержали
Убийцу задержали. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Оперативники Васильковской полиции задержали молодого человека, который во время совместного распития спиртных напитков убил родного отца.

16 января в дежурную часть Васильковского отдела полиции поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи о том, что в с. Здоровка в доме обнаружено тело владельца с признаками насильственной смерти.

Оперативники установили, что 66-летний хозяин распивал спиртные напитки со своим 29-летним сыном. Между мужчинами произошел конфликт, он перерос в драку, во время которой сын нанес отцу телесные повреждения, несовместимые с жизнью. После совершенного убийства парень продолжил употреблять алкоголь и пытался убрать следы борьбы и смыть следы крови.

Мужчина признал свою вину. Сейчас он задержан согласно ст.208 УПК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту следственным отделом Васильковской полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в Киеве возле дома по улице Декабристов, 3-Б произошло убийство. Посреди ночи жители услышали ссору в доме между девушкой и парнем. Люди вызвали полицию, чтобы их успокоить. Патрульные успокоили пару и уехали. А утром прохожие в пешеходной зоне обнаружили труп девушки.
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Источник:

"Сегодня"

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