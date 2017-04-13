В Киеве мужчина воткнул нож в грудь оппонента

Сегодня, 12:44

Конфликт произошел возле магазина, кассир вовремя вызвала "скорую"

 


Киевлянин ранил ножом прохожего. Во время конфликта возле магазина злоумышленник ударил мужчину ножом в грудь и толкнул в помещение.

Кассир обратила внимание на кровь у посетителя торгового заведения и вызвала ему "скорую": 42-летнего пострадавшего с проникающим ранением госпитализировали в больницу.

Оперативные сотрудники установили и задержали злоумышленника, хотя он успел сменить одежду и пытался скрыть следы правонарушения. Ему 29 лет, ранее был условно осужден за совершение кражи.

Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам производства.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") и ч. 1 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы. Ему объявлено о подозрении в совершении правонарушений. Также готовится ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей.
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Источник:

"Сегодня"

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