В Киеве мужчина зарезал экс-сокамерника во время попойки (видео)

Сегодня, 16:04

Убийца более 20 лет провел за решеткой, освободился из тюрьмы полтора года назад


Видео: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мужчина зарезал бывшего сокамерника.

Ранее судимого мужчину нашли мертвым с ножевыми ранениями в собственном доме. Через несколько дней подозреваемого арестовали.

О трагическом событии на ул. Серафимовича в дежурную часть столичной полиции сообщила 43-летняя сестра погибшего. Женщина приехала навестить родственника, однако обнаружила незапертую входную дверь, беспорядок в квартире, услышала неприятный запах и позвонила правоохранителям.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции провела осмотр жилища, обследовала место преступления, опросила соседей и близких родственников, изъяла вещественные доказательства, среди которых и нож со следами крови. Все это направили на экспертное исследование.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства правоохранители установили, что потерпевший ранее судим за совершение грабежа.

Согласно акту судебно-медицинской экспертизы, смерть 36-летнего киевлянина наступила в результате множественных проникающих колото-резаных ранений груди с повреждением сердца.

Правоохранители установили, что смертельные ранения потерпевшему, вероятно, нанес 52-летний уроженец Киевской области – бывший сокамерник потерпевшего в колонии, где он отбывал наказание. И хотя в последнее время этот человек не имел постоянного места жительства, сотрудники уголовного розыска нашли его и задержали.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Во время общения с правоохранителями подозреваемый рассказал, что они выпивали. Около двух часов ночи между товарищами возникла ссора. Старший из них схватил кухонный нож и нанес потерпевшему телесные повреждения. После этого сразу убежал из квартиры, прихватив мобильный телефон погибшего. Через несколько часов он уже сдал его в ломбард. Во время проведения следственных действий полиция изъяла вещественное доказательство.

Уроженцу Киевской области объявлено подозрение в совершении умышленного убийства и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Задержанный более 20 лет провел за решеткой, освободился из мест лишения свободы полтора года назад. Теперь ему грозит новый тюремный срок – до 15 лет лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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