В Киеве мужчина зарезал молодую сожительницу (фото,видео)

В Днепровском районе Киева мужчина ударил сожительницу ножом и скрылся. От полученных ранений женщина скончалась.

Около часа ночи в дежурную часть поступило сообщение о ножевом ранении в квартире на улице Радужная.

Правоохранители, которые срочно выехали на вызов, не смогли сразу попасть в помещение, но услышали, что там плачут дети и зовут маму. Патрульные пообщались с мальчиками, которые были закрыты в квартире. Дети объяснили, что их мама лежит в крови, а они не могут найти ключи и открыть дверь. Поэтому на место сразу вызвали специальные службы и врачей.

С помощью спасателей правоохранители попали в квартиру, где обнаружили мертвую 29-летнюю хозяйку с проникающим колото-резаным ножевым ранением спины, которая лежала на диване.

Кроме того, в доме были ее 2-летний и 11-летний сыновья. Дети рассказали, что маму ударил ее сожитель и убежал.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и прилегающей территории, пообщались с соседями и знакомыми потерпевшей. К отработке также привлекли кинолога со служебной собакой. На улице возле дома нашли кухонный нож со следами бурого цвета. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертное исследование. Детей поместили в приют.

Полицейские установили, что последний месяц женщина проживала вместе с 25-летним уроженцем Ровенской области. Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины и его задержания.

В конце концов оперативники нашли парня и доставили в Днепровское управление полиции. Решается вопрос о его аресте. Проводятся следственные действия.

Уголовное производство начали по части первой статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет заключения.

Напомним, на днях в Киеве возле дома по улице Декабристов, 3-Б убили женщину 1987 года рождения.