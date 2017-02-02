В Киеве мужчина зарезал знакомую, приняв ее за бывшую сожительницу (видео)

В Киеве пьяные посиделки закончились кровавой расправой: в Святошинском районе 45-летний киевлянин ударил ножом гостью, считая, что это его бывшая сожительница.

О происшествии правоохранителям сообщили медицинские работники. В "скорую" позвонил мужчина, который утверждал, что его знакомой нужна помощь. Через несколько минут он перезвонил, чтобы отменить вызов. Однако по указанному адресу уже ехали правоохранители.

Когда полицейские зашли в помещение, на полу в луже крови увидели женщину. Рядом с ней лежал кухонный нож со следами бурого цвета.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Хозяин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому объяснить, что произошло, не мог.

Правоохранители выяснили, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками, из-за чего его бросила сожительница. В ночь трагедии к нему в гости пришла знакомая, с которой они также употребляли алкоголь. Находясь в состоянии опьянения, мужчина, считая, что выясняет отношения с бывшей, стал выгонять гостью из квартиры. Она не хотела идти, тогда хозяин схватился за нож и несколько раз ударил им знакомую.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

25-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Протрезвев, мужчина в содеянном признался и в ходе следственных действий показал, как совершил убийство.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.

Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.