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В Киеве мужчина зашел погреться в больницу и украл телевизор (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7907/52_main.1485161425.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/52_tn.1485161425.jpg Происшествия Теперь вор может попасть в тюрьму на шесть лет  

В Киеве мужчина зашел погреться в больницу и украл телевизор (фото)

Сегодня, 10:49

Теперь вор может попасть в тюрьму на шесть лет

 

В Киеве мужчина украл телевизор из кабинета врача. Убежать правонарушителю помешали полицейские, прибывшие на вызов. Сейчас мужчина находится под арестом.

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что в помещении больницы скрывается вор. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули и следственно-оперативная группа.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что злоумышленника на первом этаже больницы заметил сотрудник и начал звать на помощь. Испугавшись, неизвестный бросил технику на пол и побежал в сторону лифта.

Полицейские обнаружили правонарушителя на восьмом этаже медицинского учреждения. Мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что зашел в больницу погреться. Впоследствии попал в кабинет, дверь которого была открыта, и похитил оттуда телевизор.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 51-летний уроженец Житомирской области, который ранее отбывал наказание за аналогичное преступление.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет тюремного заключения.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении правонарушения. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.
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Источник:

"Сегодня"

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