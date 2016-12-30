В Киеве мужчина жестоко изрезал ножом оппонента (фото)
Мужчина пришел пришел к экс-жене в состоянии сильного алкогольного опьянения увидеться с детьми
В Киеве полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство.
Мужчина нанес своему оппоненту многочисленные колото-резаные раны в лицо, ноги, руки и грудь. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей. Начато уголовное производство.
Вчера в дежурную часть Днепровского управления поступило сообщение от местной жительницы о том, что в ее квартире на улице Шумского происходит драка между мужчинами. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули полиции и следственно-оперативная группа управления.
На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину в крови, которого забрала скорая медицинская помощь. Заявительница рассказала, что человек, который порезал ножом ее знакомого, сбежал из квартиры.
Правоохранители выяснили, что бывший муж женщины пришел в состоянии сильного алкогольного опьянения увидеться с детьми. Это и стало причиной конфликта между ним и знакомым экс-жены.
Полицейские изъяли и направили на экспертные исследования предмет, похожий на нож и смывы жидкости бурого цвета.
Впоследствии полицейские задержали злоумышленника по месту жительства в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 38-летний мужчина признался в содеянном.
По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правонарушитель находится под арестом.
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