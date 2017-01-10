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В Киеве мужчину застрелили возле собственной квартиры http://www.segodnya.ua/img/article/7869/17_main.1484054543.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/17_tn.1484054543.jpg Происшествия Пострадавший возвращался от друзей домой  

В Киеве мужчину застрелили возле собственной квартиры

Сегодня, 15:21

Пострадавший возвращался от друзей домой

 

Мужчину убили у входа в квартиру. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Мужчину убили у входа в квартиру. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве злоумышленник убил мужчину возле собственной квартиры.

В выходные около 21:00 по улице Ревуцкого неизвестный, зайдя в подъезд дома, выстрелил в местного жителя и скрылся. Пострадавший от полученного огнестрельного ранения скончался. Начато уголовное производство.

В дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонила женщина и сообщила, что стреляли в ее мужа. Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители выяснили: пострадавший возвращался от друзей домой. Поднявшись на свой этаж, в коридоре получил огнестрельное ранение в живот. 54-летний киевлянин умер на месте. Жена и соседи, которые услышали выстрелы, вызвали полицию. Злоумышленник с места происшествия скрылся в неизвестном направлении.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сейчас правоохранители устанавливают возможных свидетелей и очевидцев данного события.

Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. Изучаются все обстоятельства тяжкого преступления.
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Источник:

"Сегодня"

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