В Киеве мужчину застрелили возле собственной квартиры

В Киеве злоумышленник убил мужчину возле собственной квартиры.

В выходные около 21:00 по улице Ревуцкого неизвестный, зайдя в подъезд дома, выстрелил в местного жителя и скрылся. Пострадавший от полученного огнестрельного ранения скончался. Начато уголовное производство.

В дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонила женщина и сообщила, что стреляли в ее мужа. Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители выяснили: пострадавший возвращался от друзей домой. Поднявшись на свой этаж, в коридоре получил огнестрельное ранение в живот. 54-летний киевлянин умер на месте. Жена и соседи, которые услышали выстрелы, вызвали полицию. Злоумышленник с места происшествия скрылся в неизвестном направлении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сейчас правоохранители устанавливают возможных свидетелей и очевидцев данного события.

Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. Изучаются все обстоятельства тяжкого преступления.