В Киеве на 14 лет посадили насильника 10-летней дочери

В Киеве насильника собственной малолетней дочери приговорили к 14 лет тюрьмы.

Коллегия судей Оболонского райсуда столицы поддержала принципиальную позицию Киевской местной прокуратуры №5 и объявила обвинительный приговор 49-летнему мужчине, который почти год совершал насильственные действия в отношении своей 10-летней дочери.

Напомним, в правоохранительные органы обратилась мать ребенка с заявлением, что ее муж совершает против ее малолетней дочери противоправные действия. В подтверждение своих слов женщина предоставила фотографии и видео с мобильного телефона человека, где были зафиксированы развратные действия, которые он совершал в отношении ребенка.

Несмотря на то, что в судебном заседании обвиняемый свою вину не признал, государственным обвинителем беспрекословно доказана его вина в инкриминируемых преступлениях, а суд был ориентирован на назначение ему реальной меры наказания.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 152 (изнасилование) и ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины и по совокупности преступлений назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Сейчас обвиняемый находится под стражей до вступления приговора в законную силу.

Напомним, с 1 по 9 января в Украине зафиксировано более 50 убийств, 15 изнасилований и 18,5 тыс. краж.