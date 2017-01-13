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В Киеве на 14 лет посадили насильника 10-летней дочери http://www.segodnya.ua/img/article/7879/71_main.1484308305.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/71_tn.1484308305.jpg Происшествия В полицию обратилась мама ребенка

В Киеве на 14 лет посадили насильника 10-летней дочери

Сегодня, 13:50

В полицию обратилась мама ребенка

Насильника посадили в тюрьму на 14 лет
Насильника посадили в тюрьму на 14 лет. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

В Киеве насильника собственной малолетней дочери приговорили к 14 лет тюрьмы.

Коллегия судей Оболонского райсуда столицы поддержала принципиальную позицию Киевской местной прокуратуры №5 и объявила обвинительный приговор 49-летнему мужчине, который почти год совершал насильственные действия в отношении своей 10-летней дочери.

Напомним, в правоохранительные органы обратилась мать ребенка с заявлением, что ее муж совершает против ее малолетней дочери противоправные действия. В подтверждение своих слов женщина предоставила фотографии и видео с мобильного телефона человека, где были зафиксированы развратные действия, которые он совершал в отношении ребенка.

Несмотря на то, что в судебном заседании обвиняемый свою вину не признал, государственным обвинителем беспрекословно доказана его вина в инкриминируемых преступлениях, а суд был ориентирован на назначение ему реальной меры наказания.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 152 (изнасилование) и ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины и по совокупности преступлений назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Сейчас обвиняемый находится под стражей до вступления приговора в законную силу.

Напомним, с 1 по 9 января в Украине зафиксировано более 50 убийств, 15 изнасилований и 18,5 тыс. краж.
женщина, дочь, изнасилование, мать, муж, насильник, развращение
Источник:

"Сегодня"

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