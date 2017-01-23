В Киеве на Борщаговке стояли скоростные трамваи

Очередь из трамвайных составов стояла от "Ромена Роллана" до "Кольцевой дороги"

В Киеве остановились скоростные трамваи на Борщаговке. Информация об этом появилась в группе "Святошинский район" в Facebook.

Очередь из трамвайных составов стояла от станции "Ромена Роллана" до "Кольцевой дороги". Людей высадили и все пошли друг за другом.

Как сообщили в "Киевпастрансе", с 17:30 по Кольцевой дороге – Л. Курбаса в направлении Михайловской Борщаговки по технической причине было заблокировано движение трамваев маршрута №3. На место выехали аварийно-восстановительные средства КП. Работа трамваев была возобновлена в 17:50.

Трамваи стояли на этом участке. Скриншот с сайта Яндекс.карты