В Киеве на Демеевском рынке произошел масштабный пожар, сгорело восемь киосков

ЧП случилось ночью, к счастью, люди не пострадали

В Киеве произошел масштабный ночной пожар на Демеевском рынке.

20 января в 02: 32 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в Голосеевском районе на ул. Изюмской, 7.

В 02:42 на место происшествия прибыли пожарные. Оказалось, что на рынке "Изюмский" горят киоски в торговом ряду на площади около 200 м.кв.

В результате пожара сгорели и повреждены 8 единиц торговых киосков, расположенных в одном торговом ряду со строительным и промышленным товаром на площади 250 м.кв.

Пожар был локализован в 03:31 и ликвидирован в 04:16.

Пострадавших нет, причина пожара и ущерб выясняются.

На месте пожара работала оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Киеве в количестве шести единиц основной специальной пожарно-спасательной техники и 26 человек личного состава.