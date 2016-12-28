В Киеве на дорогах – скользко и мокро, водителей призывают ездить осторожно

Из-за погоды на дорогах может быть опасно

В Киеве сегодня, 28 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Временами мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток около 0°, сообщает КГГА со ссылкой на данные синоптиков.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.