Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Киеве на дорогах – скользко и мокро, водителей призывают ездить осторожно http://www.segodnya.ua/img/article/7837/92_main.1482910150.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/92_tn.1482910150.jpg Происшествия Из-за погоды на дорогах может быть опасно

В Киеве на дорогах – скользко и мокро, водителей призывают ездить осторожно

Сегодня, 09:27

Из-за погоды на дорогах может быть опасно

В городе на дорогах будет скользко
В городе на дорогах будет скользко

В Киеве сегодня, 28 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Временами мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток около 0°, сообщает КГГА со ссылкой на данные синоптиков.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
погода, температура, ветер, снег, кгга, мокрый снег, гололедица, скользко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Синоптики сделали свой прогноз. Фото: РБК-Украина

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

25 Декабря, 13:45

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°

Украина

Фото: AFP

Водителей Украины предупреждают об опасности

23 Декабря, 10:40

На дорогах ожидается местами гололедица, водителям и пешеходам необходимо позаботиться о собственной безопасности

Мир

Сильный снегопад срывает эвакуацию из Алеппо

22 Декабря, 21:15

Международный комитет Красного Креста сообщил, что с начала эвакуации вывез из Восточного Алеппо 30 тыс. человек

Крым

Ремонт дорог насмешил соцсети. Фото: 112.ua

Чудеса "нанотехнологий": соцсети насмешил ремонт дорог в Крыму

16 Декабря, 14:03

Коммунальные работники проигнорировали непогоду

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.