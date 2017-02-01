В Киеве "на горячем" поймали двух домушников возле обворованной квартиры (фото)

Мужчины взломали входную дверь и похитили из квартиры ювелирные изделия, оргтехнику и 500 гривен

В Киеве двое мужчин обокрали квартиру. Оперативные работники задержали злоумышленников сразу после совершения преступления.

Во время отработки территории сотрудники уголовного розыска Подольского управления полиции в переулке Апрельском заметили двух подозрительных лиц и решили проследить за их действиями. И уже через несколько минут оперативники остановили мужчин с вещами, происхождение которых они объяснить не смогли.

Как выяснили полицейские, мужчины взломали входную дверь и проникли в квартиру на пятом этаже, откуда похитили ювелирные изделия, оргтехнику и 500 гривен. Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Личности задержанных установлены. Это безработные жители столицы, 1982 и 1975 рождения, которые уже имели проблемы с законом за совершение краж, грабежа и вымогательства.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время отрабатывается информация о причастности задержанных к другим преступлениям. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, несколько дней назад жители села Гора Бориспольского района задержали банду квартирных воров с поличным. Банда домушников обворовывала дом по улице Вишневой.