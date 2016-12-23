В Киеве на горячем поймали немолодого карманника

Оперативники столичной полиции поймали с поличным карманного вора.

Происшествие случилось в центре столицы в помещении ресторана быстрого питания. Во время отработки территории сотрудники управления уголовного розыска заметили мужчину, который вытащил кошелек из кармана куртки юноши. Правоохранители задержали злоумышленника, а во время проведения личного досмотра обнаружили украденную вещь.

Карманным вором оказался 51-летний житель Донецкой области. Работники полиции проверяют причастность мужчины к аналогичным кражам.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре в Киеве злоумышленник украл 20 тысяч евро у иностранки. Преступление произошло, когда 27-летняя девушка отдыхала в кафе.