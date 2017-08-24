В Киеве на Грушевского произошел взрыв, есть пострадавшие (добавлены ФОТО)

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники

В центре Киева произошел взрыв, в результате происшествия пострадали два человека.















В результате взрыва мужчина и женщина получили телесные повреждения. Фото: А. Комаров



В результате взрыва мужчина и женщина получили телесные повреждения. Фото: А. Комаров



В результате взрыва мужчина и женщина получили телесные повреждения. Фото: А. Комаров



В результате взрыва мужчина и женщина получили телесные повреждения. Фото: А. Комаров



В результате взрыва мужчина и женщина получили телесные повреждения. Фото: А. Комаров



В результате взрыва мужчина и женщина получили телесные повреждения. Фото: А. Комаров

В 14:06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения.

Место взрыва – проплешина на траве. Фото: А.Комаров

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, под Киевом супружеской паре подбросили хлебницу со взрывчаткой. Люди остались живы, эксперты изучают остатки взрывного устройства.