В Киеве на канале люди спасли тонущего рыбака: подробности от очевидца

На Русановском канале прохожие спасли рыбака, который провалился под лед. Четверо мужчин, воспользовавшись двумя детскими санками, сумели его вытащить.

"Сегодня" пообщалась с одним из спасителей — преподавателем английского языка Артемом Торосяном. Он говорит, что просто не смог бы пройти мимо гибнущего человека.

"Я возращался домой. У моста бежит перепуганный мужчина и кричит: "Друг тонет!". Я побежал за ним. Взяли детские санки, сняли ремни со штанов и начали подбираться к тонущему, лед там очень рыхлый. Он уже уходил под воду, поскольку был одет в тулуп, рядом плавали калоши. Кричу: "Сбрасывай тулуп!", а тот только барахтается и пытается подать мне палку. Затем он оторвал спинку от санок, потом порвал ремень, но нам все-таким удалось вытащить его на твердый лед. Товарищ мужика кричал ему, мол, я же тебе говорил, иди по мосту! Судя по всему, оба были пьяны. Спасенный нами уже на льду потерял штаны, а когда приехали спасатели, он в одних трусах начал удирать от них. Но я этого уже не видел, весь промокший побежал домой греться", — рассказал нам Артем.