В Киеве на канале люди спасли тонущего рыбака: подробности от очевидца
Киевлянин рассказал, как спасал тонущего нетрезвого мужчину
На Русановском канале прохожие спасли рыбака, который провалился под лед. Четверо мужчин, воспользовавшись двумя детскими санками, сумели его вытащить.
"Сегодня" пообщалась с одним из спасителей — преподавателем английского языка Артемом Торосяном. Он говорит, что просто не смог бы пройти мимо гибнущего человека.
"Я возращался домой. У моста бежит перепуганный мужчина и кричит: "Друг тонет!". Я побежал за ним. Взяли детские санки, сняли ремни со штанов и начали подбираться к тонущему, лед там очень рыхлый. Он уже уходил под воду, поскольку был одет в тулуп, рядом плавали калоши. Кричу: "Сбрасывай тулуп!", а тот только барахтается и пытается подать мне палку. Затем он оторвал спинку от санок, потом порвал ремень, но нам все-таким удалось вытащить его на твердый лед. Товарищ мужика кричал ему, мол, я же тебе говорил, иди по мосту! Судя по всему, оба были пьяны. Спасенный нами уже на льду потерял штаны, а когда приехали спасатели, он в одних трусах начал удирать от них. Но я этого уже не видел, весь промокший побежал домой греться", — рассказал нам Артем.
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