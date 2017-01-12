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В Киеве на канале люди спасли тонущего рыбака: подробности от очевидца http://www.segodnya.ua/img/article/7875/48_main.1484214709.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/48_tn.1484214709.jpg Происшествия Киевлянин рассказал, как спасал тонущего нетрезвого мужчину

В Киеве на канале люди спасли тонущего рыбака: подробности от очевидца

Сегодня, 11:50

Киевлянин рассказал, как спасал тонущего нетрезвого мужчину

Мужчину вытащили с помощью санок и ремня. Фото: Facebook
Мужчину вытащили с помощью санок и ремня. Фото: Facebook

На Русановском канале прохожие спасли рыбака, который провалился под лед. Четверо мужчин, воспользовавшись двумя детскими санками, сумели его вытащить.

"Сегодня" пообщалась с одним из спасителей — преподавателем английского языка Артемом Торосяном. Он говорит, что просто не смог бы пройти мимо гибнущего человека.

"Я возращался домой. У моста бежит перепуганный мужчина и кричит: "Друг тонет!". Я побежал за ним. Взяли детские санки, сняли ремни со штанов и начали подбираться к тонущему, лед там очень рыхлый. Он уже уходил под воду, поскольку был одет в тулуп, рядом плавали калоши. Кричу: "Сбрасывай тулуп!", а тот только барахтается и пытается подать мне палку. Затем он оторвал спинку от санок, потом порвал ремень, но нам все-таким удалось вытащить его на твердый лед. Товарищ мужика кричал ему, мол, я же тебе говорил, иди по мосту! Судя по всему, оба были пьяны. Спасенный нами уже на льду потерял штаны, а когда приехали спасатели, он в одних трусах начал удирать от них. Но я этого уже не видел, весь промокший побежал домой греться", — рассказал нам Артем.

 
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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