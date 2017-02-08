ФОТОФАКТ. В Киеве на Кириловской с рельс сошел трамвай

Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, ДТП произошло в среду вечером в Киеве на Кириловской.

С рельс сошел трамвай. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Киеве на улице Кирилловской в Подольском районе трамвай сошел с рельсов и стал поперек улицы. Инцидент с трамваем, следовавшим по маршруту №12 "Контрактовая площадь – Пуща Водица" произошел во вторник вечером, 17 января, на улице Кирилловской 86, напротив бизнес-центра "Подол бизнес парк".