ФОТОФАКТ. В Киеве на Кириловской с рельс сошел трамвай

Сегодня, 20:19

Обошлось без пострадавших

В Киеве на Кириловской с рельс сошел трамвай
В Киеве на Кириловской с рельс сошел трамвай. Автор фото: Влад Антонов, "Сегодня"

Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, ДТП произошло в среду вечером в Киеве на Кириловской.

С рельс сошел трамвай. Обошлось без пострадавших.

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Ранее в Киеве на улице Кирилловской в Подольском районе трамвай сошел с рельсов и стал поперек улицы. Инцидент с трамваем, следовавшим по маршруту №12 "Контрактовая площадь – Пуща Водица" произошел во вторник вечером, 17 января, на улице Кирилловской 86, напротив бизнес-центра "Подол бизнес парк".
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