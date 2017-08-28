В Киеве на КПИ начали активно убирать разрушенные киоски

Коммунальщики загородили весь тротуар, судя по темпам работ, уборка закончится очень быстро

В Киеве возле станции метро "Политехнический институт" на месте снесенных неделю назад киосков начали генеральную уборку. На место приехали несколько десятков сотрудников КП "Киевблагоустройство". Рабочие при помощи специнструментов разбирают конструкции киосков, разламывают доски, разрезают металл, грузят это в машины и увозят.

Коммунальщики загородили весь тротуар. Пешеходам приходилось маневрировать между ними.

Судя по темпам работ, уборка закончится очень быстро. Торговцев на месте видно не было, и сопротивления никто не оказывал.

Проходящие мимо пешеходы комментировали происходящее, говоря о том, что расчищенное место хорошо подойдет для сквера или фонтана.

Кроме того, на месте снесенных киосков убрали все плакаты.

Напомним, утром мы писали о том, что в столице, возле метро "Политехнический институт", уже почти неделю никто не убирает остатки разрушенных после ночного демонтажа киосков. "Сегодня" побывала на месте и выяснила, когда будет наведен порядок в Политехническом переулке и как власти собираются уладить конфликт с торговцами, которые объявили бессрочную акцию протеста.