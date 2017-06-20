В Киеве на Крещатике мужчина убил оппонента голыми руками

В центре Киева произошло убийство.

К полицейским обратилась семейная пара прохожих, которые рассказали, что на улице Крещатик происходит драка между двумя мужчинами. Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили все обстоятельства инцидента.

После совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами, которые напоминают лиц без определенного места жительства, возник конфликт, который перерос в драку. В результате один из оппонентов получил телесные повреждения, в том числе в голову, от которых скончался на месте.

Следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершение правонарушения ему грозит до 15 лет лишения свободы.