В Киеве на мокрой дороге столкнулись сразу четыре авто

В Киеве на проспекте Лобановского произошло ДТП. Перед улицей Головко в направлении автовокзала столкнулись сразу четыре автомобиля в левом ряду. Предварительная причина – несоблюдение дистанции и мокрая дорога.

Образовалась большая пробка от Севастопольской площади.

Пробка на проспекте Лобановского после ДТП. Скриншот с сайта google.com.ua/maps

Напомним, в Киеве на Харьковском шоссе, 77, произошло ДТП с участием патрульных полицейских. Патрульный автомобиль Toyota Prius отбил прицеп у автомобиля Mazda. К счастью, обошлось без пострадавших.