В Киеве на мокрой дороге столкнулись сразу четыре авто

Сегодня, 15:59

Образовалась большая пробка от Севастопольской площади

 

Пробка на проспекте Лобановского
Пробка на проспекте Лобановского

В Киеве на проспекте Лобановского произошло ДТП. Перед улицей Головко в направлении автовокзала столкнулись сразу четыре автомобиля в левом ряду. Предварительная причина – несоблюдение дистанции и мокрая дорога.

Образовалась большая пробка от Севастопольской площади.

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Пробка на проспекте Лобановского после ДТП. Скриншот с сайта google.com.ua/maps

Напомним, в Киеве на Харьковском шоссе, 77, произошло ДТП с участием патрульных полицейских. Патрульный автомобиль Toyota Prius отбил прицеп у автомобиля Mazda. К счастью, обошлось без пострадавших.
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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