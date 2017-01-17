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В Киеве на Оболони любитель покурить в постели погиб в пожаре (18+) (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7889/25_main.1484643680.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/25_tn.1484643680.jpg Происшествия ЧП случилось на Оболонском проспекте

В Киеве на Оболони любитель покурить в постели погиб в пожаре (18+) (фото)

Сегодня, 11:00

ЧП случилось на Оболонском проспекте

Сегодня утром в Киеве на Оболонском проспекте произошел пожар, в котором погиб человек. На месте работали спасатели ГСЧС Киева.

Предварительная причина возгорания – курение в постели.

Напомним, что в Киеве произошел пожар в гаражном кооперативе на бул. Дружбы народов. 16 января в 17:03 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на территории 5-этажного гаражного кооператива по бул. Дружбы народов, 16.

Оказалось, что пожар возник на третьем этаже. По предварительной информации, загорелся автомобиль в одном из гаражных боксов, помещения кооператива были заполнены густым дымом, что значительно затрудняло работу спасателей. В 18:58 пожар на площади 60 кв. м. удалось локализовать, огонь успел распространиться на 5 гаражных боксов, в которых находилось 5 автомобилей. В 19:10 пожар был ликвидирован.
пожар, спасатели, погиб, курение, ГСЧС
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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