В Киеве на Оболони мужчина забил незнакомца до смерти

Оба мужчины были нетрезвыми, между ними произошел конфликт

В дежурную часть Оболонского управления полиции от врача поступило сообщение о том, что вблизи многоэтажки на улице Маршала Малиновского лежит мужчина без признаков жизни. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа.

По предварительному заключению врачей, мужчина скончался из-за повреждения внутренних органов. Для окончательного установления причины смерти тело 39-летнего погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что между двумя незнакомцами, которые находились под хмельком, произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин избил руками и ногами своего оппонента. После этого злоумышленник с места происшествия скрылся.

Оперативники установили личность предполагаемого убийцы и, устроив засаду, задержали его недалеко от места жительства. Им оказался 37-летний уроженец Киева, который сознался в содеянном.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет тюремного заключения.

Сейчас правонарушитель находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.