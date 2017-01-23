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ФОТОФАКТ. В Киеве на Оболони появилась новая спортплощадка http://www.segodnya.ua/img/article/7908/54_main.1485171633.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/54_tn.1485171633.jpg Происшествия Несмотря на холодную погоду, на ней уже занимаются спортсмены-любители  

ФОТОФАКТ. В Киеве на Оболони появилась новая спортплощадка

Сегодня, 13:40

Несмотря на холодную погоду, на ней уже занимаются спортсмены-любители

 

Новая спортплощадка на Оболони. Фото: facebook.com/zelenbud
Новая спортплощадка на Оболони. Фото: facebook.com/zelenbud

В Киеве в парке "Наталка" на Оболонской набережной появилась спортивная площадка, которую оборудовал "Киевзеленстрой". Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Ранее стало известно о том, что в Киеве на Березняках открылся бесплатный каток. Как и в прошлом году, каток появился на спортплощадке на улице Бучмы, возле домов №№3 и 5/1.

Напомним, что в декабре зеленстроевцы установили в столице три комплекса турников для воркаута: в парке "Отрадный", в парке "Воинов-интернационалистов" на Харьковском массиве и в сквере вдоль улицы Якубовского на Теремках II.
площадка, киевзеленстрой, Оболонская набережная, Наталка, спортплощадка
Источник:

"Сегодня"

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