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В Киеве на Подоле таксист стал "героем парковки" http://www.segodnya.ua/img/article/7873/80_main.1484151757.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/80_tn.1484151757.jpg Происшествия Водитель отказался съезжать с перехода  

В Киеве на Подоле таксист стал "героем парковки"

Сегодня, 18:21

Водитель отказался съезжать с перехода

 

Таксист отказался съезжать с перехода. Фото: facebook.com/svitlana.paveletskaya
Таксист отказался съезжать с перехода. Фото: facebook.com/svitlana.paveletskaya

В Киеве таксист припарковался на пешеходном переходе и отказался отъезжать оттуда. Об этом в Facebook написала киевлянка Светлана Павелецкая.

По ее словам, она шла по Подолу с подругой. "Улицы на Подоле никто особо не чистил, идем узенькой дорожкой и вот переход, а вокруг местные Альпы. Почистили только переход. Поэтому именно там и стоит такси. Обойти его невозможно. Мы вежливо "вы на переходе стоите, отъедьте, пожалуйста". Ответ: "Я тут жду, куда мне ехать? Ваши проблемы, буду стоять", – рассказала девушка.

Напомним, на днях в Киеве разъяренные пассажиры троллейбуса отодвинули с проезжей части автомобиль "героя парковки", который мешал проехать общественному транспорту.
такси, водитель, переход, таксист, герой парковки
Источник:

"Сегодня"

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