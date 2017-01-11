В Киеве на Подоле таксист стал "героем парковки"

В Киеве таксист припарковался на пешеходном переходе и отказался отъезжать оттуда. Об этом в Facebook написала киевлянка Светлана Павелецкая.

По ее словам, она шла по Подолу с подругой. "Улицы на Подоле никто особо не чистил, идем узенькой дорожкой и вот переход, а вокруг местные Альпы. Почистили только переход. Поэтому именно там и стоит такси. Обойти его невозможно. Мы вежливо "вы на переходе стоите, отъедьте, пожалуйста". Ответ: "Я тут жду, куда мне ехать? Ваши проблемы, буду стоять", – рассказала девушка.

Напомним, на днях в Киеве разъяренные пассажиры троллейбуса отодвинули с проезжей части автомобиль "героя парковки", который мешал проехать общественному транспорту.