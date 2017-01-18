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В Киеве на Подоле трамвай сошел с рельсов и перегородил почти всю улицу (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7892/16_main.1484695799.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/16_tn.1484695799.jpg Происшествия В результате инцидента никто из пассажиров и прохожих на улице не пострадал

В Киеве на Подоле трамвай сошел с рельсов и перегородил почти всю улицу (фото)

Сегодня, 01:29

В результате инцидента никто из пассажиров и прохожих на улице не пострадал

В Киеве на улице Кирилловской в Подольском районе трамвай сошел с рельсов и стал поперек улицы.

Инцидент с трамваем, следовавшим по маршруту №12 "Контрактовая площадь – Пуща Водица" произошел во вторник вечером, 17 января, на улице Кирилловской 86, напротив бизнес-центра "Подол бизнес парк".

Хотя вагон трамвая перегородил почти всю улицу, однако легковые автомобили проехать могут. Движение другого транспорта заблокировано.

В результате инцидента никто из пассажиров и прохожих на улице не пострадал.

На место ДТП виехала аварийная служба Подольского трамвайного депо.
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Источник:

УНИАН

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