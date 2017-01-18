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В Киеве на предприятии произошел пожар, вся территория была в дыму (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/61_main.1484735703.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/61_tn.1484735703.jpg Происшествия К счастью, на Воздухофлотском проспекте обошлось без пострадавших  

В Киеве на предприятии произошел пожар, вся территория была в дыму (фото)

Сегодня, 12:34

К счастью, на Воздухофлотском проспекте обошлось без пострадавших

 

В Киеве на Воздухофлотском проспекте 90 произошло ЧП. На территории предприятия начался пожар.

Возникло сильное задымление. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали спасатели ГСЧС.

Напомним, сегодня в 6:18 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение от очевидцев о том, что во дворе 9-этажного жилого дома в люке теплотрассы по адресу Харьковское шоссе, 18/1, возник пожар. Спасатели установили, что горит мусор в люке теплотрассы. Во время тушения пожара обнаружили и спасли бездомного мужчину 1995 года рождения, которого вынесли на свежий воздух и передали работникам медицинской службы. Спасенного госпитализировали с ожогами рук и головы.
пожар, спасатели, предприятие, территория, ГСЧС, задымление
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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