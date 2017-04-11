В Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП. Как передает с места происшествия корреспондент "Сегодня", в направлении станции метро "Берестейская", прямо у метро, в правом ряду столкнулись порядка пяти автомобилей.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте аварии работает патруль полиции.

Отметим, на проспекте Победы, в районе метро "Берестейская", – это типичное ДТП. Данное место является зоной концентрации аварий из-за дистанции.

Напомним, под Киевом водитель бетоновоза "без тормозов" влетел в "Хонду".