В Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП

Вчера, 23:25

Возле метро "Берестейская" столкнулись порядка пяти автомобилей

На месте ДТП. Фото: Влад Антонов
На месте ДТП. Фото: Влад Антонов

В Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП. Как передает с места происшествия корреспондент "Сегодня", в направлении станции метро "Берестейская", прямо у метро, в правом ряду столкнулись порядка пяти автомобилей.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте аварии работает патруль полиции. 

Отметим, на проспекте Победы, в районе метро "Берестейская", – это типичное ДТП. Данное место является зоной концентрации аварий из-за дистанции.

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Напомним, под Киевом водитель бетоновоза "без тормозов" влетел в "Хонду".
авария, ДТП, водитель, патруль, столкнулись, Берестейская
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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