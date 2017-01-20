В Киеве на проспекте Соборности "Тойота" на огромной скорости протаранила "Хюндай" (фото)
Один из водителей госпитализирован в реанимацию
В Киеве на проспекте Соборности (Воссоединения) произошло жуткое ДТП с пострадавшими. Автомобиль "Тойота" на огромной скорости протаранил "Хюндай" сзади.
Водителя перебросило по диагонали назад. В критическом состоянии он госпитализирован в реанимацию.
Пострадал и водитель "Тойота". На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. Также работали спасатели ГСЧС.
Авария произошла на проспекте Соборности. Скриншот с сайта Яндекс.карты
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