В Киеве на проспекте Соборности "Тойота" на огромной скорости протаранила "Хюндай" (фото)

Один из водителей госпитализирован в реанимацию

В Киеве на проспекте Соборности (Воссоединения) произошло жуткое ДТП с пострадавшими. Автомобиль "Тойота" на огромной скорости протаранил "Хюндай" сзади.

Водителя перебросило по диагонали назад. В критическом состоянии он госпитализирован в реанимацию.

Пострадал и водитель "Тойота". На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. Также работали спасатели ГСЧС.

Авария произошла на проспекте Соборности. Скриншот с сайта Яндекс.карты