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В Киеве на проспекте Соборности "Тойота" на огромной скорости протаранила "Хюндай" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/59_main.1484913895.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/59_tn.1484913895.jpg Происшествия Один из водителей госпитализирован в реанимацию  

В Киеве на проспекте Соборности "Тойота" на огромной скорости протаранила "Хюндай" (фото)

Сегодня, 14:04

Один из водителей госпитализирован в реанимацию

 

В Киеве на проспекте Соборности (Воссоединения) произошло жуткое ДТП с пострадавшими. Автомобиль "Тойота" на огромной скорости протаранил "Хюндай" сзади.

Водителя перебросило по диагонали назад. В критическом состоянии он госпитализирован в реанимацию.

Пострадал и водитель "Тойота". На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. Также работали спасатели ГСЧС.

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Авария произошла на проспекте Соборности. Скриншот с сайта Яндекс.карты
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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