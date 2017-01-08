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В Киеве на Рождество загорелось СТО http://www.segodnya.ua/img/article/7863/0_main.1483865952.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/0_tn.1483865952.jpg Происшествия Пострадало здание и припаркованное рядом авто  

В Киеве на Рождество загорелось СТО

Сегодня, 10:52

Пострадало здание и припаркованное рядом авто

 

Вероятной причиной пожара является нарушение правил эксплуатации печей
Вероятной причиной пожара является нарушение правил эксплуатации печей. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В Киеве произошел пожар в здании СТО.

7 января в 20:07 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в одном из столичных СТО по ул. Черемшини. В Службу спасения 101 позвонил охранник, который почувствовал запах дыма.

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Фото: facebook.com/MNSKyiv

Как оказалось, возгорание произошло в комнате для отдыха на втором этаже двухэтажного здания СТО. В 21:57 бойцы ликвидировали пожар.

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Фото: facebook.com/MNSKyiv

В результате возгорания частично повреждено здание, закопчены стены и потолок, повреждены передний капот и лакокрасочное покрытие припаркованного рядом автомобиля ОКА.

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Фото: facebook.com/MNSKyiv

Вероятной причиной пожара является нарушение правил эксплуатации печей, однако окончательную причину установит следствие.

Жертв и пострадавших нет.
пожар, Рождество, СТО, возгорание, потолок, охранник, госчс
Источник:

"Сегодня"

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