В Киеве на Рождество загорелось СТО

Пострадало здание и припаркованное рядом авто

В Киеве произошел пожар в здании СТО.

7 января в 20:07 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в одном из столичных СТО по ул. Черемшини. В Службу спасения 101 позвонил охранник, который почувствовал запах дыма.

Фото: facebook.com/MNSKyiv

Как оказалось, возгорание произошло в комнате для отдыха на втором этаже двухэтажного здания СТО. В 21:57 бойцы ликвидировали пожар.

Фото: facebook.com/MNSKyiv

В результате возгорания частично повреждено здание, закопчены стены и потолок, повреждены передний капот и лакокрасочное покрытие припаркованного рядом автомобиля ОКА.

Фото: facebook.com/MNSKyiv

Вероятной причиной пожара является нарушение правил эксплуатации печей, однако окончательную причину установит следствие.

Жертв и пострадавших нет.