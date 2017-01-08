В Киеве на Рождество загорелось СТО
Пострадало здание и припаркованное рядом авто
В Киеве произошел пожар в здании СТО.
7 января в 20:07 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в одном из столичных СТО по ул. Черемшини. В Службу спасения 101 позвонил охранник, который почувствовал запах дыма.
Фото: facebook.com/MNSKyiv
Как оказалось, возгорание произошло в комнате для отдыха на втором этаже двухэтажного здания СТО. В 21:57 бойцы ликвидировали пожар.
Фото: facebook.com/MNSKyiv
В результате возгорания частично повреждено здание, закопчены стены и потолок, повреждены передний капот и лакокрасочное покрытие припаркованного рядом автомобиля ОКА.
Фото: facebook.com/MNSKyiv
Вероятной причиной пожара является нарушение правил эксплуатации печей, однако окончательную причину установит следствие.
Жертв и пострадавших нет.
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