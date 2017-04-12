В Киеве на семь лет посадили дерзкого грабителя, нападавшего на женщин

Сегодня, 11:35

Рецидивист совершил девять нападений, его поймали неподалеку от места преступления

У грабителя уже были проблемы с законом
У грабителя уже были проблемы с законом. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Киевские правоохранители доказали в суде причастность злоумышленника к девяти эпизодам ограблений и одного разбойного нападения. Теперь местный житель проведет в тюрьме семь лет, сообщает ГУ НП столицы.

Злоумышленник действовал по следующей схеме: выбирал на улице женщин и шел за ними. Когда они заходили в подъезд, грабитель набрасывался на них, бил и срывал золотые украшения.

За несколько месяцев в полицию обратилось девять ограбленных женщин и одна местная жительница, на которую незнакомец совершил разбойное нападение: проследив за женщиной, в лифте он начал угрожать потерпевшей ножом.

Злоумышленник был задержан недалеко от места преступления. Правоохранители доказали причастность киевлянина к десяти преступным эпизодам. Выяснилось, что мужчина – местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину.

Приговором Оболонского районного суда города Киева злоумышленник за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 (Разбой), ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины, приговорен к семи годам лишения свободы.
разбой, рецидивист, правоохранители, преступления, злоумышленник, посадили
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Мужчину проверяют на причастность в совершении других преступлений

Под Киевом поймали рецидивиста, за день совершившего два преступления

Вчера, 19:10

Подозреваемый признался в содеянном

Происшествия

Под Киевом поймали банду воровок-"соцработниц"

Вчера, 16:50

Цыганки приходили к одиноким старикам, втирались в доверие и обворовывали

Происшествия

Ночной взрыв в Киеве: полиция обнаружила фрагменты бомбы

Вчера, 13:39

Злоумышленникам, причастным к взрыву, грозит до 10 лет тюрьмы

Происшествия

Потерявшуюся девочку нашли полицейские

Под Киевом пьяная женщина потеряла 7-летнего ребенка

10 Апреля, 17:47

Девочку нашли сотрудники полиции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования