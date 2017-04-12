В Киеве на семь лет посадили дерзкого грабителя, нападавшего на женщин

Рецидивист совершил девять нападений, его поймали неподалеку от места преступления

Киевские правоохранители доказали в суде причастность злоумышленника к девяти эпизодам ограблений и одного разбойного нападения. Теперь местный житель проведет в тюрьме семь лет, сообщает ГУ НП столицы.

Злоумышленник действовал по следующей схеме: выбирал на улице женщин и шел за ними. Когда они заходили в подъезд, грабитель набрасывался на них, бил и срывал золотые украшения.

За несколько месяцев в полицию обратилось девять ограбленных женщин и одна местная жительница, на которую незнакомец совершил разбойное нападение: проследив за женщиной, в лифте он начал угрожать потерпевшей ножом.

Злоумышленник был задержан недалеко от места преступления. Правоохранители доказали причастность киевлянина к десяти преступным эпизодам. Выяснилось, что мужчина – местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину.

Приговором Оболонского районного суда города Киева злоумышленник за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 (Разбой), ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины, приговорен к семи годам лишения свободы.