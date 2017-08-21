В Киеве на Шулявке начался крупный пожар

Сегодня, 17:24

Горит ресторан и деревья в парке Пушкина


В киевском парке горит ресторан

В киевском парке горит ресторан

В киевском парке горит ресторан

В киевском парке горит ресторан

В киевском парке горит ресторан

В киевском парке горит ресторан

В киевском парке горит ресторан

В киевском парке горит ресторан

В киевском парке горит ресторан

В киевском парке горит ресторан

В киевском парке горит ресторан

В киевском парке горит ресторан

В киевском парке горит ресторан

В киевском парке горит ресторан

В Киеве в районе станции метро "Шулявская" начался масштабный пожар.

В пресс-службе ГС ЧС нам сообщили, что вызов поступил в 16.46. На место ЧП выехали спасатели.

Возгорание произошло в районе проспекта Победы, 40. Там находится ДК "Большевик", рядом – медуниверситет, чуть дальше – киностудия им. Довженко.

Как сообщает наш корреспондент, горит ресторан и деревья в парке Пушкина.

Напомним, в течение суток в Киевской области было зарегистрировано 11 случаев возгорания мусора на общей площади более 2 гектаров. В большинстве случаев спасателям удалось не допустить распространения огня на большие площади. Опасность заключается в том, что возгорание бытового мусора становится причиной пожаров на свалках, торфяниках и в лесных массивах.
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Авторы:

Наталья Мамчур, Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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