В Киеве на Шулявке начался крупный пожар

В Киеве в районе станции метро "Шулявская" начался масштабный пожар.

В пресс-службе ГС ЧС нам сообщили, что вызов поступил в 16.46. На место ЧП выехали спасатели.

Возгорание произошло в районе проспекта Победы, 40. Там находится ДК "Большевик", рядом – медуниверситет, чуть дальше – киностудия им. Довженко.

Как сообщает наш корреспондент, горит ресторан и деревья в парке Пушкина.

Напомним, в течение суток в Киевской области было зарегистрировано 11 случаев возгорания мусора на общей площади более 2 гектаров. В большинстве случаев спасателям удалось не допустить распространения огня на большие площади. Опасность заключается в том, что возгорание бытового мусора становится причиной пожаров на свалках, торфяниках и в лесных массивах.