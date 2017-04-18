В Киеве на станции метро "Левобережная" умер мужчина

Сегодня, 12:22

Скорей всего, у 87-летнего пассажира не выдержало сердце

В метро умер пожилой пассажир
В метро умер пожилой пассажир

На станции метро "Левобережная" утром умер пожилой мужчина. "Жизнь-держись. Все бегут по перрону станции метро "Левобережная", а там, на ступеньках, лежит труп мужчины", – сообщила нам киевлянка Ирина, жительница Березняков.

В столичном метро "Сегодня" сообщили, что инцидент произошел сегодня около 10:54. "Утром на пожилой мужчина, 1930 года рождения, поднимался по ступенькам на станции метро "Левобережная". Он почувствовал внезапное недомогание. На станцию вызвали медиков, увы, до приезда скорой пожилой мужчина скончался. Скорей всего, у него не выдержало сердце. Но точную причину смерти должны установить эксперты. Мужчине было 87 лет", – сообщили нам в пресс-службе Киевского метрополитена.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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